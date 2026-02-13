Naples League finita in rissa con youtuber ferito | che cosa è successo davvero

Durante la partita tra Napoli Creators e Borussia Dortmund, un episodio violento ha portato alla fine del match e a un giovane youtuber ferito. La lite è scoppiata quando, al settimo minuto del secondo tempo, un pallone è stato lanciato dalla panchina del Borussia, scatenando una rissa tra i giocatori e i presenti. La partita si è interrotta con alcuni feriti e la sospensione definitiva dell'incontro al centro sportivo Holly e Benji di Casalnuovo.

Partita sospesa e botte: come il torneo di calcio amatoriale legato al mondo dei creator digitali e dell’intrattenimento social è finito nel peggiore dei modi La Naples League è finita in rissa, con feriti e partita sospesa. È successo durante la sfida tra Napoli Creators e Borussia Dortmund, disputata al centro sportivo Holly e Benji di Casalnuovo: il match era sul 5-4 quando pare dalla panchina del Borussia sia stato lanciato un pallone in campo, episodio che ha fatto degenerare la tensione fino allo scontro fisico tra giocatori e persone a bordo campo. Nel caos è rimasto ferito lo youtuber Mirkof93, colpito con un pugno al volto e portato via in barella.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Finale amara per il torneo di calcio organizzato da content creator napoletani: una rissa è scoppiata durante la partita conclusiva, che si è disputata ieri sera, 12 febbraio, a Casalnuovo, nella provincia partenopea.

Momenti di tensione nel centro sportivo di Casalnuovo durante la finale di Naples League, che vedeva di fronte Napoli Creators e Borussia Dortmund, quando una rissa tra alcuni giocatori ha portato alla sospensione della partita e a un calciatore ferito, colpito alla testa da un oggetto lanciato durante l’alterco.

