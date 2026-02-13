’Nameless Winter’ con la special guest Gigi D’Agostino Tutti i protagonisti

Gigi D’Agostino sarà la guest star di Nameless Winter, la versione invernale del festival di musica elettronica che debutta domani e domenica a Barzio, in Valsassina. La sua presenza, annunciata solo pochi giorni fa, ha attirato l’attenzione di molti appassionati, desiderosi di ascoltare dal vivo i suoi successi anni ’90. La manifestazione, organizzata in un’area all’aperto all’interno del comprensorio sciistico, si distingue per il suo mix di musica e paesaggi innevati, offrendo un’esperienza unica agli spettatori.

Sarà Gigi D'Agostino (nella foto) la guest star di Nameless Winter, la versione invernale del festival di musica elettronica che debutta domani e domenica a Barzio, in Valsassina. L'icona della dance italiana guiderà la serata di domani, riportando al centro un immaginario sonoro che unisce memoria collettiva ed energia contemporanea, tra grandi classici e un linguaggio capace di parlare a pubblici diversi. La prima giornata propone una lineup articolata che attraversa molte anime dell'elettronica: dal duo italiano Merk & Kremont, presenza storica del festival, al britannico Zomboy, passando per la techno di Automhate, la spinta progressive dei Marnik e i nuovi volti della scena italiana come Conrad Taylor e Kiss'N'Fly.