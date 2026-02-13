Musumeci rassicura sui danni del ciclone Harry | Il governo pronto per altri finanziamenti alle Regioni

Il presidente Musumeci ha dichiarato che il governo è pronto a intervenire con altri finanziamenti dopo i danni causati dal ciclone Harry. La causa dell’intervento è stata la forte ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia, danneggiando strade e abitazioni. Musumeci ha spiegato che i primi 100 milioni di euro sono stati destinati a risarcire i Comuni, che hanno dovuto affrontare emergenze come allagamenti e crolli. Ora, l’obiettivo è garantire risorse aggiuntive per aiutare le comunità a riprendersi rapidamente.

“I primi 100 milioni sono serviti per rimborsare i Comuni che hanno affrontato le urgenze, le prime spese necessarie dopo la calamità. Adesso si andrà avanti per correre. Nei prossimi giorni, non appena arriverà la perimetrazione dettagliata da parte dei tre presidenti delle regioni colpite dal maltempo, si procederà al secondo finanziamento. Esaurito questo si andrà al terzo finanziamento”. Così il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, oggi a Cagliari al Molo Ichnusa per il convegno “Ecosistemi e aree marine protette”, ha fatto il punto sui ristori dopo i danni causati dal ciclone Harry. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Musumeci rassicura sui danni del ciclone Harry: “Il governo pronto per altri finanziamenti alle Regioni” Approfondimenti su musumeci rassicura Maltempo, oggi allerta in sei regioni. Audizione alla Camera sui danni del ciclone Harry Oggi sei regioni italiane si preparano a fronteggiare il maltempo. I danni del ciclone Harry, il ministro Musumeci a Santa Teresa Riva: linea ferroviaria "saltata" come nel 1933 Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con la linea ferroviaria nel Messinese interrotta, come accadde nel 1933. Ultime notizie su musumeci rassicura Argomenti discussi: Maltempo, Musumeci rassicura: Dal Governo altre risorse alle tre regioni. Maltempo, Musumeci: In arrivo un altro finanziamento per i danni del ciclone HarryCAGLIARI (ITALPRESS) – I primi 100 milioni sono serviti per rimborsare i Comuni che hanno affrontato le urgenze, le prime spese necessarie dopo la calamità. Adesso si andrà avanti per correre. Nei pr ... italpress.com Renzi all'attacco: «Musumeci ha fatto più danni del ciclone Harry, ma la medaglia di peggior ministro spetta a...» (un altro siciliano nel mirino)L'ex premier critica il ministro della Protezione civile anche per quello che (non) ha fatto da presidente della Regione ... lasicilia.it 9Colonne. . "Musumeci non mi ha rassicurato per niente, glielo ho detto in tutti i modi: il ministro Musumeci non è venuto a dire nulla, non solo delle responsabilità che si hanno, perché quando si hanno delle responsabilità bisogna dirlo, bisogna sapere chied - facebook.com facebook