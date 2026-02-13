MuseoCity Thermore svela Viaggio d’artista insieme a Jacopo Ascari e Contrado

Thermore ha presentato il suo progetto “Viaggio d’artista” durante la decima edizione di Milano MuseoCity, in risposta alla crescente attenzione per l’arte e l’innovazione. L’azienda ha scelto di collaborare con l’artista Jacopo Ascari e il marchio Contrado, creando un percorso creativo che unisce moda, design e cultura. La manifestazione, promossa dal Comune di Milano e dall’Associazione MuseoCity ETS, si concentra quest’anno sulle imprese che fanno della cultura il loro motore, portando in scena esposizioni e progetti che valorizzano le eccellenze italiane nel settore.

Innovazione e arte insieme nel perimetro della decima edizione di Milano MuseoCity, manifestazione promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l'Associazione MuseoCity ETS, che quest'anno ha come fil rouge Le imprese della cultura. Tra queste Thermore, azienda milanese leader globale nello sviluppo di imbottiture termiche per l'abbigliamento d'alta gamma, che per l'occasione ha fatto squadra con l'artista e architetto, presenta un esclusivo capo d'artista illustrato da Jacopo Ascari. Da loro incontro è nata un'esclusiva puffer jacket, un capo d'autore, che è stato realizzato dal brand britannico Contrado e che è in mostra fino al 17 febbraio negli spazi di Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in Corso Venezia 47.