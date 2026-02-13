Il Museo Multisensoriale di Bambini in Braille a Torino ha aperto le porte alle scuole, offrendo un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e permette ai giovani visitatori di scoprire l’arte attraverso il tatto, il suono e l’olfatto, superando così le barriere della vista.

Un luogo dove l’arte non si guarda soltanto, ma si ascolta, si tocca, si respira: è il Museo Multisensoriale di Bambini in Braille che, dopo le prime aperture alla comunità nel corso dei mesi scorsi, si rivolge ora in modo strutturato alle scuole. Fino a giugno, l’associazione programma aperture dedicate e percorsi educativi pensati per accompagnare studenti e insegnanti in un’esperienza formativa unica. Il Museo, in via Sant’Antonio 16, è nato nel 2024 dall’esigenza di offrire ai bambini e ai ragazzi non vedenti la possibilità di scoprire il mondo e la bellezza dell’arte attraverso i sensi, trasformandosi al tempo stesso in un’opportunità aperta a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Museo multisensoriale in braille. Un invito per il pubblico giovane

