Museo multisensoriale in braille Un invito per il pubblico giovane
Il Museo Multisensoriale di Bambini in Braille a Torino ha aperto le porte alle scuole, offrendo un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e permette ai giovani visitatori di scoprire l’arte attraverso il tatto, il suono e l’olfatto, superando così le barriere della vista.
Un luogo dove l’arte non si guarda soltanto, ma si ascolta, si tocca, si respira: è il Museo Multisensoriale di Bambini in Braille che, dopo le prime aperture alla comunità nel corso dei mesi scorsi, si rivolge ora in modo strutturato alle scuole. Fino a giugno, l’associazione programma aperture dedicate e percorsi educativi pensati per accompagnare studenti e insegnanti in un’esperienza formativa unica. Il Museo, in via Sant’Antonio 16, è nato nel 2024 dall’esigenza di offrire ai bambini e ai ragazzi non vedenti la possibilità di scoprire il mondo e la bellezza dell’arte attraverso i sensi, trasformandosi al tempo stesso in un’opportunità aperta a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cavernago, la giovane pianista Emma Guercio pronta a incantare il pubblico
Cavernago si prepara a vivere un momento musicale con la giovane pianista Emma Guercio, che si esibirà in un concerto dedicato alla passione per la musica classica.
Il Museo della Figurina si prepara a compiere vent’anni e riapre al pubblico con tante storie da raccontare
Il Museo della Figurina di Modena si appresta a festeggiare i suoi vent’anni di attività.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Museo multisensoriale in braille. Un invito per il pubblico giovane; Brescia: porte aperte per le scuole al Museo Multisensoriale di Bambini in Braille: l’arte che si può sentire, toccare e vivere - Radio Bruno; ? ELIO E LE STORIE TESE arrivano a Edolo! ? - Radio Bruno; De Zerbi lascia l’Olympique Marsiglia: risoluzione consensuale dopo il 5-0 col PSG - Radio Bruno.
Il Museo MArTA di Taranto inaugura un percorso multisensorialeTARANTO - Mappe tattili, stazioni olfattive, modelli 3D e pannelli in braille: il Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto rinnova l'esperienza di visita puntando sull'accessibilità e ... ansa.it
Il MArTA di Taranto diventa sempre più inclusivo: percorso sensoriale con mappe tattili, pannelli in braille e modelli 3DMappe tattili, stazioni olfattive, modelli 3D e pannelli in braille: il Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto rinnova l’esperienza di visita puntando sull'accessibilità e sull'inclusione. lagazzettadelmezzogiorno.it
Al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Provincia di Livorno è in corso la mostra TERRA- Il pianeta in 5 sensi Non perdetevi questa esperienza multisensoriale dei fenomeni naturali , un percorso che dal quotidiano conduce alla scoperta del sistema - facebook.com facebook
Premio Omero, proposte artistiche originali, multisensoriali e inclusive. Museo Tattile Ancona, online la mostra digitale con le opere finaliste #ANSA x.com