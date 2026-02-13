Claudia Sereni ha annunciato che il nuovo terzo turno della polizia municipale, attivo dalle 19 alle 2, è ora ufficiale e operativo da tre sere. La decisione arriva dopo settimane di discussioni con gli agenti, che chiedevano maggiori risorse per coprire meglio le ore notturne. Questa misura mira a migliorare la sicurezza in città e rispondere alle richieste di intervento più tempestive, soprattutto nelle zone più a rischio. La prima notte di servizio si è conclusa senza problemi significativi, segnando un passo importante per l’amministrazione comunale.

Il dado è tratto. Dopo l’incontro con gli agenti della polizia municipale, la sindaca Claudia Sereni, ha dato ufficialmente il via al servizio notturno. Dal 19 febbraio il turno sarà attivato in via sperimentale per tre giorni settimanali, indicativamente giovedì, venerdì e sabato con orario 19,15-1,15, per poi andare a regime su sei giorni (dal lunedì al sabato), previo esito positivo della sperimentazione, dal mese di giugno prossimo. Lunedì è prevista l’assemblea dei lavoratori, saranno discusse le varie problematiche che alcuni sindacati continuano a ravvisare nel progetto dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Municipale di notte, è fatta. Varato il terzo turno in strada. Dal 19 operativa per tre sere

A partire dal 19 febbraio, la polizia municipale di Scandicci sarà operativa anche di notte, con un turno fino alle 24.

Da venerdì 19 febbraio, la sicurezza a Scandicci cambia volto.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Municipale di notte, è fatta. Varato il terzo turno in strada. Dal 19 operativa per tre sere; Chiuso al traffico incrocio per chi proviene da via Cisanello e attraversa via Nenni; Fano, polizia locale attiva fino alle 3 di notte: un tavolo contro alcol e stupefacenti, le misure previste dal patto Comune - Prefettura; Prepariamoci per la notte dei racconti.

Municipale di notte, è fatta. Varato il terzo turno in strada. Dal 19 operativa per tre sereIl dado è tratto. Dopo l’incontro con gli agenti della polizia municipale, la sindaca Claudia Sereni, ha dato ufficialmente il via al servizio notturno. Dal 19 febbraio il turno sarà attivato in via ... msn.com

Polizia municipale anche di notte. A Scandicci debutto il 19 febbraio con il turno fino alle 24Scandicci, 22 gennaio 2026 – Vigili di notte, fissata la data dell’entrata in servizio. E’ la sindaca Sereni, al termine dell’assemblea dei lavoratori nella quale è stato scongiurato lo stato di ... lanazione.it

Il nostro Corpo di Polizia Municipale ha partecipato attivamente all’operazione di giorno 08/02/2026 che ha portata all’arresto di un soggetto per maltrattamenti in famiglia. L’operazione si è conclusa a tarda notte nella vicina Palagonia. Ringrazio i componenti - facebook.com facebook