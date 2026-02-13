Motorola porta due telefoni in più per la World Cup 2026. Nel periodo iniziale dell’anno, l’azienda ha annunciato un nuovo dispositivo dedicato al FIFA World Cup 2026, identificato come Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, che è entrato in commercio di recente.

Nel periodo iniziale dell’anno, Motorola ha annunciato un nuovo dispositivo dedicato al FIFA World Cup 2026, identificato come Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, che è entrato in commercio di recente. Parallelamente, emergono segnali di una presentazione imminente di ulteriori due modelli legati al torneo, rafforzando l’impegno dell’azienda verso edizioni speciali. world cup 2026-themed motorola razr fold & signature are coming. Una conferma proveniente dall’analista Evan Blass indica che al pacchetto FIFA sono destinati anche due dispositivi supplementari: una versione Razr Fold e una Signature, entrambe orientate al tema del torneo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

