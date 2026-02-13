Venerdì, alla fiera “Golden Paw” di Mosca, il gatto più bello del mondo ha attirato l’attenzione di tutti, portando con sé un folto pubblico di appassionati. La sua presenza ha causato grande curiosità tra i visitatori, molti dei quali si sono fermati a scattare foto e a osservare con ammirazione i dettagli del suo mantello lucente. Un dettaglio particolare è il suo sguardo intenso che ha conquistato anche i giudici della competizione.

Il gatto più bello del mondo ha fatto la sua apparizione venerdì alla mostra felina e canina “Golden Paw” di Mosca. Il gatto abissino di un anno e mezzo proveniente dalla Russia, chiamato Darlen Fleur Dalmore Black, è stato incoronato “Miglior gatto” del 2025 dalla World Cat Federation dopo aver partecipato a più di 40 mostre internazionali e aver conquistato il primo posto tra quasi 1.500 concorrenti. Darlen ha soddisfatto tutti gli standard di razza per i gatti abissini, che vengono giudicati in base all’equilibrio generale, alla posizione delle orecchie, alla struttura della testa, al tono muscolare, all’espressione degli occhi e all’uniformità del mantello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mosca, il gatto più bello del mondo alla mostra “Golden Paw”

Abarth, il Maine Coon di otto mesi, ha conquistato tutti con il suo carattere vivace e il suo aspetto da vero protagonista.

A Brescia vive Abarth, considerato il gatto più bello del mondo.

Argomenti discussi: Come Pechino capitalizza sulle debolezze di Washington e Mosca. Scrive Polillo; Attacco russo su autobus di minatori: 15 vittime. Zelensky: prossimi incontri trilaterali il 4-5 febbraio ad Abu Dhabi; Attentato di Mosca al generale per colpire il negoziato; Russia Gusarov accusa Londra | Il Regno Unito vuole infliggere il massimo danno a Mosca.

Abarth è il gatto più bello del mondoAbarth non è un gatto che passa inosservato: pelo tigrato dalle tonalità intense che virano dall'oro al bianco, orecchie grandi e appuntite con i tipici ciuffetti sulle punte, sguardo affettuoso ma ... vanityfair.it

A Brescia un cucciolo di Maine Coon è il gatto più bello del mondoDal pelo rosso intenso e dalle marcate striature tigrate, Abarth ha conquistato tutti fino a essere incoronato il gatto più bello del mondo. Il cucciolo di Maine Coon, otto mesi appena, ha ottenuto ... tg24.sky.it

Nina è una splendida Golden Retriever dal manto dorato, dolce e affettuosa. La sua famiglia non sospettava nulla, fino al giorno in cui hanno scoperto che era già al 50° giorno di gravidanza. Nessun segnale evidente. Nessun sospetto. Solo una sorpresa eno - facebook.com facebook