Morte di Davide Perna oggi l’esame sul corpo del 51enne

Sarà eseguito oggi a mezzogiorno l’esame autoptico sul corpo di Davide Perna, 51 anni, promotore finanziario originario di Monte San Giovanni Campano, rinvenuto privo di vita nelle acque del fiume Liri. Perna è stato trovato domenica mattina, dopo che era scomparso da casa due giorni prima senza lasciare alcun messaggio, e le autorità sospettano che si tratti di un gesto volontario legato a problemi personali.

Argomenti discussi: Castelliri, Morte Davide Perna, il corpo ritrovato nella sua auto nel fiume Liri; Davide Perna trovato morto nell'auto finita nel fiume Liri, domani l'autopsia; Davide Perna, il mistero del promoter scomparso a Sora: da 4 giorni telefono spento e auto introvabile; Morte di Davide Perna, oggi l'esame sul corpo del 51enne.