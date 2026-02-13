Morte Chiara Jaconis non imputabile il 13enne che lanciò la statuetta dal balcone

Chiara Jaconis è morta il 15 settembre 2024 dopo essere stata colpita da una statuetta lanciata dal balcone da un 13enne a Napoli, ma il Tribunale per i minorenni ha deciso che il ragazzino non è imputabile per età. La decisione arriva pochi giorni dopo il tragico episodio, che ha sconvolto l'intera città. I genitori del ragazzo sono ora sotto indagine per omicidio colposo, mentre la procura ha avviato un procedimento per accertare eventuali responsabilità. Il fatto si è verificato in un quartiere popolare, dove la vittima stava passeggiando con amici, ignara

Morte Chiara Jaconis, non imputabile il 13enne: si procede contro i genitori per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha emesso sentenza di non luogo a procedere per età non imputabile nei confronti del ragazzino che il 15 settembre 2024 avrebbe lanciato dal balcone una statuetta, colpendo mortalmente Chiara Jaconis, 30enne di Padova, mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli a Napoli. La giovane, in città per turismo insieme al fidanzato, è morta due giorni dopo in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate alla testa. Il minore, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, è stato ritenuto non imputabile per età. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

La tragedia di Chiara Jaconis si è consumata a Padova, quando una statuetta lanciata da un balcone ha colpito la donna, causandone la morte.

Questa mattina a Padova si è svolto il processo per la morte di Chiara Jaconis, la giovane uccisa quando una statuetta le è caduta dall’alto da un balcone.

Chiara Jaconis, la statuetta lanciata dal balcone da un 13enne che non è imputabile. Il gesto ripreso dalle telecamere del b&bPADOVA - Non ci sono dubbi: a lanciare la statuetta che ha ucciso Chiara Jaconis è stato un ragazzino problematico, all'epoca tredicenne, non imputabile proprio per la ... ilgazzettino.it

Chiara Jaconis morta a Napoli, i genitori dell’indagato: Mai perso di vista, statuine non sono nostreNon abbiamo mai perso di vista i nostri figli, sono sempre stati con noi sulla poltrona in salotto. Quelle statuine non sono nostre, anche se amiamo lo stile esotico: è la versione fornita dai famil ... internapoli.it

