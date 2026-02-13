Morì in bici investito sul ponte San Carlo | condannati in Appello due automobilisti

Due automobilisti sono stati condannati in Appello per aver investito e ucciso Mario Ciccarelli, 78 anni, mentre pedalava sul ponte San Carlo a Jesi. La tragedia risale a nove anni fa, quando il ciclista fu travolto da due auto che transitavano nella stessa direzione. La corte ha stabilito che i veicoli sono stati la causa diretta della morte di Mario Ciccarelli, che aveva deciso di usare la bicicletta quella mattina.

La vittima, Mario Ciccarelli, aveva 78 anni. Quella mattina andava a trovare i nipoti quando due vetture lo travolsero. La morte fu sul colpo JESI - Nove anni dopo la tragedia che ha ucciso Mario Ciccarelli, 78 anni, sul ponte San Carlo, la Corte d'Appello di Ancona ha emesso la sentenza: entrambi i conducenti delle vetture che travolsero il ciclista sono stati ritenuti responsabili dell'incidente. Era il 17 ottobre 2017 quando Ciccarelli, originario di Cingoli ma jesino d'adozione, stava andando a trovare i nipoti in bicicletta. Poco prima delle 10 venne investito due volte: la prima da una Lancia Musa guidata da una donna di 55 anni, di Jesi, poi da una Mercedes Cls 320 guidata da un uomo di 77 anni di Macerata.