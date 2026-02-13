Moretto rivela | Contatto diretto in estate tra Ibrahimovic e Munoz

Matteo Moretto ha svelato che Zlatan Ibrahimovic ha avuto un contatto diretto con Victor Munoz durante l’estate, una conversazione che potrebbe aver influenzato le decisioni sul futuro del giocatore.

Questa sera il Milan giocherà contro il Pisa, ma si parla ancora di calciomercato. Lo fa il giornalista Matteo Moretto in un suo pezzo per il sito di 'Marca'. Secondo quanto scritto in estate Zlatan Ibrahimovic avrebbe parlato con Victor Munoz. Un contatto diretto per il Milan. Il giocatore sta facendo davvero molto bene in questa stagione con l'Osasuna. Non solo i rossoneri, sul giocatore forte anche il Sunderland. LEGGI ANCHE: Bomba Pulisic dall'Inghilterra: "Apertura alla Premier League. Il Milan informato che.">>> Secondo Matteo Moretto il club inglese avrebbe offerto quasi 25 milioni di euro all'Osasuna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto rivela: "Contatto diretto in estate tra Ibrahimovic e Munoz"