Moretti l' urlo delle famiglie Voi assassini la pagherete

Jessica Moretti si è scagliata con un urlo straziato contro gli uomini della polizia, gridando: «Voi assassini la pagherete» davanti alla scena del drammatico ritrovamento del corpo del suo figlio, ucciso in circostanze ancora da chiarire.

Le urla strazianti di una madre. «Avete ucciso mio figlio!». Le lacrime di Jessica Moretti: «Sono desolata per questo». La donna le ribatte: «È tutto quello che sai dire?». Quando ieri mattina i titolari del Constellation arrivano al campus universitario di Sion per l'interrogatorio di Jessica Moretti, vengono travolti dalla rabbia e dal dolore dai familiari delle vittime del rogo di Capodanno. Davanti a una selva di telecamere arrivano insulti e accuse, qualcuno parla di spintoni. Gli avvocati cercano di fare da scudo, Jacques Moretti cerca di proteggere la moglie visibilmente sconvolta: «Mi dispiace, mi assumerò le mie responsabilità» dice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti questa mattina davanti al tribunale di Crans Montana.

Gli scontri sono iniziati con insulti e minacce.

