Moratti riflette | Inter forte e tranquilla Chivu è più bravo di quanto ci aspettassimo

Massimo Moratti commenta il momento positivo dell’Inter, sottolineando la solidità del gruppo e le prestazioni sorprendenti di alcuni giocatori. L’ex presidente evidenzia come la squadra sia in forma e mantiene alta la fiducia, anche grazie al contributo di Cristian Chivu, che si è dimostrato più capace di quanto si pensasse. Moratti cita l’ottimo rendimento del difensore rumeno, che ha già stabilito alcuni record personali, e si dice soddisfatto della gestione tecnica attuale. La sua analisi arriva in un momento in cui l’Inter punta a consolidare la propria posizione in classifica, con un’attenzione particolare alle prestazioni dei singoli.