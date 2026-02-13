In vigilia della sfida tra Monza e Padova, Salmaso avverte:

In vigilia di una sfida cruciale nel percorso di chiusura della stagione, sonepar padova affronta un impegno esterno contro Vero Volley Monza, valevole per la 9^ giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca. La gara è in programma domani alle 18:00 presso l’OpiquadArena di Monza e verrà trasmessa in diretta su VBTV. L’incontro rappresenta un banco di prova significativo, con Padova chiamata a confermare la crescita mostrata di recente e a consolidare una posizione utile nel finale di campionato. La sfida si colloca nella parte decisiva della stagione, dove ogni punto contribuisce a definire la classifica e le prospettive di accesso alle fasi cruciali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Monza-Padova, Salmaso: "Equilibrio e attenzione saranno fondamentali

Questa sera a Varese si gioca un match importante tra Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis.

