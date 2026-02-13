Un ex agente penitenziario di Monza è stato condannato a quasi sette anni di carcere per aver molestato sessualmente la nipote per diversi anni. La ragazza, oggi adulta, ha raccontato di aver subito abusi fin dall’adolescenza, mentre lo zio, che lavorava in carcere, avrebbe approfittato del suo ruolo per intimidire e nascondere le sue azioni. La vicenda si è scoperta dopo che la giovane ha deciso di parlare con le forze dell’ordine, portando alla condanna definitiva dell’uomo.

Monza, 13 Febbraio 2026 - Molestata sessualmente per anni dallo zio, agente di polizia penitenziaria ora in pensione. Poi ha avuto la forza di confidarsi con la madre, dopo averla sentita discutere con la moglie del parente orco sulle attenzioni morbose dell’uomo per le ragazzine, e di presentare denuncia. Ora i giudici del Tribunale di Monza hanno condannato il 65enne brianzolo a 6 anni e 8 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni con una provvisionale immediatamente esecutiva di 25mila euro alla vittima, ora 24enne, che si era costituita parte civile al processo rappresentata dall'avvocata Raffaella Ruggeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, molestie sessuali sulla nipote: ex agente penitenziario condannato a 6 anni e 8 mesi

Approfondimenti su monza molestie

Un dipendente comunale di Partinico è stato condannato a due anni in appello per aver molestato sessualmente una giovane che stava svolgendo il servizio civile presso la pro loco Cesarò.

Ultime notizie su monza molestie

Argomenti discussi: Don Samuele Marelli, respinto il patteggiamento a Monza per le accuse di violenza sessuale. Il gup: Troppo pochi due anni; Don Samuele Marelli, respinta la proposta di patteggiamento per l'accusa di violenza sessuale; Seregno, no del tribunale alla richiesta di patteggiamento di don Samuele Marelli; Don Samuele e gli abusi sui ragazzi all’oratorio di Seregno: respinto il patteggiamento, andrà a processo.

Molestie sessuali sul posto di lavoro: quando provengono dai colleghi espongono a maggior rischio di depressioneSecondo i risultati di uno studio danese, le persone molestate sessualmente sul luogo di lavoro vanno incontro a problemi di depressione maggiori se l’offesa proviene dai colleghi. Del tutto ... quotidianosanita.it

Molestie e ricatti sessuali sul lavoro: a subirli sono quasi sempre le donneMolestie sul lavoro. Dalle frasi alle battute fuori luogo che spesso premono sulle dinamiche di potere, a veri e propri ricatti sessuali e violenze. Sono circa 2 milioni e 322mila le persone tra i 15 ... quotidiano.net

Al Tribunale di Monza, via al processo sui presunti maltrattamenti alle atlete da parte dell'ex dt delle "Farfalle" di Desio Emanuela Maccarani - facebook.com facebook