Monza-Juve Stabia, match della venticinquesima giornata di Serie B 20252026, si svolge oggi allo stadio Brianteo, dove i padroni di casa cercano punti per avvicinarsi alla promozione diretta dopo aver ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque partite.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli rincorrono la promozione diretta, mentre i campani mantegono un posto in zona playoff. Monza-Juve Stabia si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium. MONZA-JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli si presentano in terza posizione con 48 punti, a due punti dal Venezia capolista e a meno uno dal Frosinone secondo. La vittoria sofferta di Avellino è stata seguita dal pareggio in casa del Sudtirol, risultati che hanno consentito alla squadra di Bianco di ambire ancora alla vetta della classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Monza-Juve Stabia, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Monza-Juve Stabia: ecco l'arbitro, la prevendita e le info viabilitàNiccolò Turrini di Firenze è l'arbitro scelto a dirigere Monza-Juve Stabia, coadiuvato dagli assistenti Federico Fontani di Siena e Federico Votta di Moliterno (Pz); Quarto ufficiale Mattia Drigo di ... monza-news.it

Monza: impegno interno con la Juve Stabia per restare incollato a Venezia e FrosinoneLa Juve Stabia risponde con un 3-5-2 con Confente tra i pali, difesa a tre con Kassama e Bellich laterali e Giorgini centrale, centrocampo con Carissoni e Cacciamani esterni e Correia, un altro ex di ... calcioline.com

Domenica si torna all’U-Power. Alle 15.00 il Monza sfida la Juve Stabia nella 25ª giornata di Serie B. Designata anche la squadra arbitrale: a dirigere sarà Niccolò Turrini di Firenze, con VAR e assistenti ufficializzati. Tutti i dettagli sulla direzione di gara e l - facebook.com facebook