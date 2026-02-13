Monticelli Terme scontro tra auto e bici | donna di 61 anni in ospedale

Una donna di 61 anni è finita in ospedale dopo uno scontro tra auto e bici avvenuto oggi alle 13.30 lungo la provinciale 18 per Pilastrello, a Monticelli Terme. La bicicletta stava attraversando la strada quando si è verificato l’incidente, provocando l’immediato intervento dei soccorritori.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 sulla Strada Provinciale per Pilastrello Momenti di paura oggi, alle 13.30, lungo la provinciale 18 per Pilastrello, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una bicicletta. La vittima, una donna di 61 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata al Pronto Soccorso di Parma con ferite di media gravità. Secondo le prime informazioni, la situazione non sarebbe grave, ma i dettagli sull’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Parmatoday.it

