Montesarchio scoppia il caso Mensa scolastica | Panino freddo ai bambini dopo 6 ore di scuola

A Montesarchio, un genitore denuncia che i figli hanno ricevuto un panino freddo alla mensa scolastica dopo sei ore di scuola. La situazione ha sollevato molte preoccupazioni tra i genitori e il personale scolastico, che chiedono risposte urgentemente. Questa vicenda mette in evidenza problemi nel servizio di refezione, che dovrebbe garantire pasti caldi e sicuri ai bambini. La comunità locale si aspetta ora un intervento immediato per chiarire cosa sia successo e prevenire che simili episodi si ripetano.

Tempo di lettura: 2 minuti Quanto accaduto oggi nel servizio di refezione scolastica rappresenta un fatto gravissimo e inaccettabile, che merita piena chiarezza pubblica. – lo denuncia il Gruppo Consiliare Futuro per Montesarchio Senza alcun preavviso adeguato, alle ore 14:00 — dopo una mattinata intera trascorsa a scuola dalle ore 8:00 — ai bambini, compresi quelli della scuola dell'infanzia, non è stato servito alcun pasto caldo. Al loro posto è stato consegnato un cosiddetto "pasto di emergenza" composto esclusivamente da un panino freddo, una sola fetta di prosciutto e un formaggino spalmabile.