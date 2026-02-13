monobob kaillie humphries emerge nella terza prova le azzurre fuori dalla top10

Kaillie Humphries ha messo a segno il miglior tempo al termine della terza prova della gara di monobob femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, mentre le azzurre si sono piazzate fuori dalla top 10, complicando le loro possibilità di qualificazione.

Kaillie Humphries ha messo a segno il miglior tempo al termine della terza prova della gara di monobob femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, al termine del terzo allenamento la statunitense Kaillie Humphries ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 59.85 con 4 centesimi di vantaggio sulla tedesca Laura Nolte, mentre chiude al terzo posto la canadese Cynthia Appiah a 11. Quarta posizione per la tedesca Lisa Buckwitz a 19 centesimi, a braccetto con la cinese Qing Ying. Sesta posizione per la statunitense Kaysha Love a 20 centesimi dalla vetta, settima per l’austriaca Katrin Beierl a 21 centesimi, quindi ottava l’australiana Bree Walker a 25, mentre è nona la svizzera Debora Annen a mezzo seconda esatto, subito davanti alla sua connazionale Melanie Hasler che completa la top10 a 55 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

La seconda prova del monobob ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 vede ancora una volta gli Stati Uniti e la Germania protagonisti.

