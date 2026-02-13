Monaco Security Conference contestata | Greenpeace denuncia dipendenza energetica europea e chiede transizione rapida

Greenpeace ha interrotto la Security Conference di Monaco per denunciare la forte dipendenza energetica dell’Europa, evidenziando come questa situazione possa mettere a rischio la sicurezza del continente. Durante l’evento, alcuni attivisti hanno sventolato striscioni e distribuito volantini, chiedendo una svolta immediata verso fonti rinnovabili. La protesta si è svolta proprio mentre i partecipanti discutevano delle tensioni internazionali legate alla crisi energetica.