Monaco Security Conference contestata | Greenpeace denuncia dipendenza energetica europea e chiede transizione rapida
Greenpeace ha interrotto la Security Conference di Monaco per denunciare la forte dipendenza energetica dell’Europa, evidenziando come questa situazione possa mettere a rischio la sicurezza del continente. Durante l’evento, alcuni attivisti hanno sventolato striscioni e distribuito volantini, chiedendo una svolta immediata verso fonti rinnovabili. La protesta si è svolta proprio mentre i partecipanti discutevano delle tensioni internazionali legate alla crisi energetica.
Monaco, la protesta green scuote la Security Conference: al centro la dipendenza energetica europea. La Munich Security Conference, forum internazionale di spicco dedicato alla sicurezza globale, è stata teatro di una contestazione a sorpresa da parte di Greenpeace. Gli attivisti hanno interrotto i lavori esponendo uno striscione contro il gas fossile e utilizzando installazioni artistiche raffiguranti i leader di Stati Uniti e Russia, Vladimir Putin e Donald Trump. L’azione, avvenuta il 13 febbraio 2026, mira a denunciare la vulnerabilità energetica dell’Europa e a sollecitare un’accelerazione della transizione verso fonti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su security conference
Transizione energetica: bisogno di linee guida precise e tempi definiti per una transizione efficace
La transizione energetica in Italia si scontrerà presto con la mancanza di regole chiare e scadenze precise.
Produzione di idrogeno all'Api, Andrea Nobili (Avs) chiede chiarezza: «La transizione energetica non può ridursi a un’operazione di marketing verde»
Recentemente si è annunciato l’avvio della produzione di idrogeno presso la Raffineria Api di Falconara.
Il Ministro Guido Crosetto è in Germania per partecipare alla Munich Security Conference, evento annuale di confronto sui principali temi di difesa e sicurezza globale. - facebook.com facebook
Gianluca Costantini to Live-Draw Munich Security Conference dailycartoonist.com/index.php/2026… x.com