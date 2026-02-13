Monaco risorge | Baskonia battuto nella 28ª giornata di EuroLeague

Il Monaco ha vinto contro Baskonia nella 28ª giornata di EuroLeague, grazie a una prestazione solida che gli permette di salire in classifica. La squadra francese ha mostrato determinazione fin dal primo quarto, mettendo subito pressione agli avversari. Con questa vittoria, Monaco si avvicina alla zona playoff e rafforza la propria posizione nel torneo.

Il Monaco, protagonista in EuroLeague, conquista una vittoria cruciale contro Baskonia nel Round 28, rifinendo la propria posizione in classifica. La sfida, caratterizzata da un sostanziale equilibrio tra le squadre, si accende nel finale quando i padroni di casa prendono il controllo del punteggio con un parziale decisivo che rispecchia la differenza di talento tra le due squadre. Il punteggio finale è stato di 102-92 a favore del Monaco. La formazione di casa ha chiuso la partita in modo definitivo nel quarto periodo, siglando un parziale di 28-19 che ha ribaltato i piani degli avversari. Con questa vittoria, il Monaco ha raggiunto la sedicesima vittoria in questa EuroLeague, consolidando una posizione competitiva nel corso della stagione.