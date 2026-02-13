Molestatore dei locali il caso va in Parlamento | Rimpatri serve chiarezza

Il caso del 28enne marocchino che da mesi a Scandiano intimidiva commercianti e cittadini è finito in Parlamento, con un’interrogazione presentata dai deputati per chiedere chiarezza sulle modalità di rimpatrio.

È stata presentata un’interrogazione parlamentare sul caso del 28enne marocchino che da mesi a Scandiano intimoriva commercianti e cittadini. Il 13 gennaio era stato accompagnato in Questura a Reggio per l’avvio delle procedure di espulsione definitiva dal territorio nazionale, ma il giovane è tornato nuovamente a Scandiano. L’onorevole reggiano del Pd Andrea Rossi sostiene che la situazione relativa ai: " rimpatri oggi è davvero gravosa. Troppe persone ritenute pericolose o addirittura affetti da malattie psichiatriche sono in attesa di essere ricondotte nel loro Paese di origine e nel frattempo sono dannose alla nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina Colombo di Fratelli d’Italia ha incontrato alcuni rappresentanti dell’associazione No Ztl.

