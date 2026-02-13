Moioli ha ammesso di aver toccato il fondo dopo una brutta caduta in allenamento che le ha provocato un grave trauma facciale. La sciatrice ha raccontato di aver vissuto un momento di grande crisi, sentendosi persa e senza speranza, ma poi qualcosa dentro di lei è cambiato. Nonostante il dolore e le ferite visibili, ha deciso di non arrendersi e di risalire, come una fenice che si rialza dalle ceneri.

Piange, ride, ricomincia a piangere. Michela Moioli è un turbine di emozioni che le somiglia: incontenibile con la sua terza medaglia olimpica al collo, di bronzo questa volta, l’ultima che le mancava per completare la collezione. La prima, storica, fu l’oro a Pyeongchang 2018, il primo e unico oro a cinque cerchi dello snowboard italiano. Poi a Pechino 2022 è arrivato l’argento a squadre e adesso, a casa sua, il bronzo bellissimo e complicato di Milano Cortina. Una medaglia che sapeva essere alla sua altezza, almeno prima dell’incidente di mercoledì in allenamento, in cui ha riportato un trauma facciale: “È stata tosta dopo l’infortunio - ha ammesso - senza la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state intorno non so come avrei fatto a partire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moioli: "Sono così, tocco il fondo e risorgo come una fenice. Stavolta l'ho fatto con la faccia distrutta"

Approfondimenti su moioli sono

Michela Moioli, ancora con alcuni graffi sul volto dopo una caduta durante l’allenamento, si presenta ai microfoni dicendo: “Non occorre far vedere la mia faccia.

L’aumento del numero di partecipanti a Sanremo 2026 da 26 a 30 ha suscitato dubbi sulla necessità di questa scelta.

Ultime notizie su moioli sono

Michela Moioli non al meglio: Non occorre far vedere la mia faccia. Ho dei graffi, ma sono quiArrivano buone risposte da Michela Moioli. Nonostante una forte botta alla testa rimediata durante una sessione di allenamento, l'azzurra ha strappato il ... oasport.it

L'ukulele, quel dente rotto e una valanga di medaglie: chi è Michela Moioli, fenomeno dello snowboardInizia con gli sci, poi la tavola a 5 anni e l'incontro con due maestri che le cambieranno la vita: la prima azzurra oro nel cross (2018) conquista il bronzo anche a Milano Cortina 2026 ... msn.com

«Tutti gli esami sono risultati fortunatamente negativi e Moioli è stata dimessa. » Michela Moioli ha vissuto attimi di paura durante una sessione di allenamento a Livigno, alla vigilia della gara di cross femminile. Un errore di chi la precedeva le ha fatto perdere - facebook.com facebook

Moioli è bronzo nello snowboard cross. Gli azzurri dell'hockey cedono anche alla Slovacchia:2-3.Italia seconda nel medagliere con 6 ori,3 argenti e 9 bronzi,per un totale di 18 podi,dietro soltanto alla Norvegia. In serata, le azzurre dell'hockey affrontano gli St x.com