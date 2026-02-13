Moioli la gioia dopo il bronzo | Due giorni fa ero in ospedale ma

Michela Moioli ha ottenuto una medaglia di bronzo dopo essere stata in ospedale due giorni fa a causa di una brutta caduta durante l’allenamento. La sciatrice aveva subito un trauma al volto e aveva passato ore sotto osservazione medica, ma ora sorride con il ricordo della medaglia conquistata. La sua faccia porta ancora i segni dell’incidente, mentre il suo spirito rimane forte.

Due giorni fa Michela Moioli si trovava in ospedale a causa di una brutta caduta in allenamento. Oggi sono rimasti i segni sul volto, ma al collo c'è una medaglia di bronzo. Pisoni, dt Italia: "Moioli top, due giorni fa ero in ospedale con lei. E a squadre siamo da oro..." Pisoni, il direttore tecnico della Nazionale italiana di snowboard, ha lodato Moioli dopo il suo bronzo nel cross, raccontando che due giorni fa era in ospedale con lei. Michela Moioli incanta ancora le Olimpiadi con lo snowboard cross, è bronzo nonostante le cicatrici: Rinasco come una fenice. 48 ore fa era in ospedale, dopo una caduta durante gli allenamenti e il volo in elicottero: oggi conquista il metallo olimpico che ancora le mancava. Dopo l'oro individuale di PyeongChang 2018 e l'argento a squadre di Beijing 2022, la bergamasca vince il bronzo nello snowboard cross davanti al proprio pubblico. La gioia ha il volto di Michela Moioli. La campionessa che vince, si ripete, stupisce anche quando le condizioni non sono quelle che avrebbe auspicato per un'Olimpiade.