Michela Moioli si aggiudica il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa il suo terzo podio olimpico consecutivo. La gara si è svolta a Livigno, dove l’atleta ha dimostrato tutta la sua esperienza e determinazione, superando avversarie di alto livello. Con questa medaglia, Moioli conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale dello snowboarding, regalando un’altra soddisfazione agli appassionati italiani.

LIVIGNO - Michela Moioli ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross donne alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara in programma a Livigno. L'azzurra ha conquistato la sua terza medaglia a cinque cerchi di fila dopo l'oro individuale di Pyeongchang 2018 e l'argento di snowboard cross a squadre a Pechino 2022. L'oro è andato all'australiana Josie Baff, medaglia d'argento alla ceca Eva Adamczykova. - foto Ipa Agency -. piagmred 13-Feb-26 14:59 . 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Moioli bronzo nello Snowboard cross, terzo podio olimpico di fila

Approfondimenti su moioli bronzo

Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard cross ai Giochi Olimpici, portando a casa la sua terza medaglia consecutiva grazie a una rimonta in semifinale e a una gara tatticamente impeccabile in finale.

Michela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026, grazie alla sua determinazione e alle recenti fatiche in allenamento.

MOIOLI sei MAGICA! Bronzo nello snowboard cross e terza medaglia in carriera | #MilanoCortina2026

Ultime notizie su moioli bronzo

Argomenti discussi: Michela Moioli, è uno spendido bronzo otto anni dopo! Rivivi la big final - Snowboard video; Medaglie azzurre. Snowboard cross, Moioli di bronzo; Moioli, è bronzo nello snowboard cross: rimonta eccezionale; LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, Moioli show nello snowboard cross: è bronzo. L'Hockey azzurro sfida la Slovacchia.

Michela Moioli conquista il bronzo in Snowboard Cross delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026!Michela Moioli conquista la medaglia di Bronzo nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, scrivendo un record italiano per quelle invernali! generationsport.it

Michela Moioli, chi è l'azzurra bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026Nata il 17 luglio 1995, Michela Moioli è di Bergamo come la sua grande amica Sofia Goggia. Con la sciatrice condivide l'amore calcistico per l'Atalanta e la spinta per ripartire dopo i momenti ... adnkronos.com

Michela Moioli torna sul podio olimpico: bronzo nello snowboard cross a MilanoCortina2026 La 30enne bergamasca, conquista un altro podio olimpico dopo tre Coppe del mondo vinte in carriera - facebook.com facebook

BACHECA SCINTILLANTE Il bronzo nello snowboard cross a #MilanoCortina2026 è solo l’ultimo risultato della strepitosa carriera di Moioli! 3 medaglie olimpiche 3 Coppe del Mondo 7 medaglie iridate TUTTI IN PIEDI SUL DIVANO PER MICHI x.com