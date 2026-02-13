Luka Modric ha deciso la partita, segnando il gol decisivo che ha portato alla sconfitta il Pisa. La squadra toscana, ancora una volta, perde tra le mura dell’Arena, dove non riesce a trovare il successo da diverse settimane. Questa sconfitta si aggiunge a una serie di risultati deludenti, lasciando i tifosi sempre più frustrati.

Pisa, 13 febbraio 2026 – Pisa attende un Miracolo che non arriva mai, semplicemente perché i prodigi sono tali in quanto sfidano ciò che è normalmente atteso. E l’ovvietà vuole che il Milan sia di un’altra categoria rispetto ai nerazzurri che dunque chinano ancora la testa prima ai rossoneri e poi al campionato. La Serie A è un sogno per questa città, ma l’ennesima sberla all’Arena ci coglie ben desti anche se la prestazione non è tutta da buttare: il Pisa infatti esce fra gli applausi. Senza Semper e Scuffet entrambi ko, il Pisa si affida a Nicolas in porta (una sola presenza l’anno scorso in Serie B), mentre in attacco la sorpresa è l’esclusione di Durosinmi in favore di Stojilkovic. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Modric punisce il Pisa. All’Arena ancora un ko

