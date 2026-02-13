Modena, muro per Beyuku: la Juventus sfida le big d’Europa Il Modena si gode l’esplosione di Gady-Pierre Beyuku, il “corazziere” francese che sta riscrivendo le gerarchie della Serie B. La causa principale è la sua rapidità e determinazione nelle partite, che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei e messo in allarme le grandi del continente. A differenza di altri talenti, Beyuku si distingue per la costanza con cui mette in mostra le sue qualità, soprattutto nelle ultime gare decisive.

Il Modena si gode l’esplosione di Gady-Pierre Beyuku, il “corazziere” francese che sta riscrivendo le gerarchie della Serie B. Il terzino destro classe 2005, arrivato all’ombra della Ghirlandina nell’estate 2024 dopo una parentesi alla Triestina, ha visto il proprio valore di mercato impennarsi vertiginosamente fino a toccare una valutazione stimata tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Una crescita certificata non solo dalle 19 presenze stagionali con i gialloblù, ma soprattutto dalle prestazioni dominanti nel recente Mondiale U20 in Cile, dove ha trascinato la Francia fino alla semifinale. Sotto la guida tattica di Pierpaolo Bisoli, Beyuku ha saputo coniugare una struttura fisica imponente (188 cm) a una progressione atletica che ha già attirato l’interesse dei top club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

