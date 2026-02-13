Modalità guida android ora rileva i passeggeri

Google ha aggiornato la modalità guida su Android dopo aver riscontrato un problema che impediva di rilevare i passeggeri, causando disagi durante i viaggi condivisi. Ora il sistema riconosce anche le persone in auto, migliorando la sicurezza e la comodità. Insieme a questa novità, sono state introdotte nuove regole per attivare la modalità e sono arrivate funzionalità aggiuntive sui dispositivi Samsung, che permettono di gestire meglio le impostazioni mentre si guida.

questo testo sintetizza le novità relative al Driving Mode su android, ponendo l'attenzione al bug che coinvolgeva anche i passeggeri, alle nuove logiche di attivazione e alle evoluzioni legate ai dispositivi Samsung. l' aggiornamento di google play services definisce come attivare o disattivare la funzione, offrendo maggiore controllo e sicurezza durante gli spostamenti. google fixes annoying driving mode on android. Secondo un rapporto di android authority, google ha risolto il problema relativo al driving mode per android con la versione 26.05.32 di google play services. Ora è possibile scegliere se driving mode si attiva quando si è connessi al bluetooth dell'auto oppure quando viene rilevato il movimento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Modalità guida android ora rileva i passeggeri Modalità guida android google ha risolto un grosso fastidio Google ha risolto un grosso fastidio nella modalità guida su Android, eliminando l'attivazione automatica della funzione Do Not Disturb quando il telefono si collega via Bluetooth all'auto, risolvendo così un problema che spesso spegneva le chiamate e le notifiche senza avviso. Modalità guida android si attiva solo al momento giusto L'app Android della modalità guida si attiva ora solo al momento giusto, grazie a un aggiornamento recente che rende più affidabile la trigger basata su Bluetooth sui telefoni Pixel.