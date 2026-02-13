Mo | capo Idf visita Gaza ' non rinunceremo a smilitarizzazione'

Il tenente generale Eyal Zamir, capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, ha visitato Gaza martedì, sottolineando che l’esercito non abbandonerà l’intento di smilitarizzare la regione e di disarmare Hamas. Durante il suo sopralluogo, Zamir ha ribadito che i piani sono pronti, pronti ad essere messi in atto qualora il governo decidesse di procedere. La visita si è svolta in un’area strategica vicino al confine, dove le truppe israeliane continuano a presidiare con attenzione.

Gaza, 13 feb. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha visitato Gaza e ha affermato che l'esercito non rinuncerà all'obiettivo di smilitarizzare la Striscia e disarmare Hamas, confermando al contempo che l'esercito ha in questo senso piani pronti a essere attuati se il governo lo ordinasse. "Durante la guerra, abbiamo raggiunto un risultato senza precedenti: tutti i battaglioni di prima linea di Hamas sono stati distrutti. Hamas è stata sconfitta militarmente e tutti gli ostaggi sono tornati a casa", afferma Zamir nella zona di Rafah, secondo dichiarazioni pubblicate dall'esercito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Durante un’operazione di rastrellamento nel sud di Gaza, l'esercito israeliano ha scoperto un deposito di armi all’interno di un tunnel.

