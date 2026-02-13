Mistero in Canton Ticino | uomo e donna trovati morti in casa

Un intervento scattato poco prima delle 3 di notte ha portato a una tragica scoperta a Gnosca, in Canton Ticino, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti all’interno di un appartamento, probabilmente a causa di un litigio sfociato in violenza domestica.

Un intervento scattato poco prima delle 3 di notte ha portato a una tragica scoperta a Gnosca, in Canton Ticino. All’interno di un’abitazione di via Nos, gli agenti della polizia cantonale hanno trovato senza vita un uomo e una donna. L’allarme era arrivato alla Cecal, che ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Dai primi accertamenti e dai rilievi effettuati sul posto non emergerebbero, al momento, elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. Le cause della morte e la dinamica di quanto accaduto restano però da chiarire: sono in corso ulteriori verifiche e, spiegano gli inquirenti, è ancora troppo presto per fornire dettagli o ipotesi ufficiali.🔗 Leggi su Quicomo.it

