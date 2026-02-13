Misterbianco | Aggressione a vigili urbani allarme sicurezza e sostegno da sindaci e istituzioni

Un episodio violento a Misterbianco ha coinvolto alcuni vigili urbani, spingendo le autorità locali a chiedere interventi immediati. Durante un intervento di routine, alcuni agenti sono stati aggrediti da cittadini arrabbiati, che hanno cercato di impedire le operazioni di controllo. La scoperta di questa aggressione ha suscitato preoccupazione tra i sindaci dei comuni vicini e le istituzioni, che chiedono misure più severe per garantire la sicurezza delle forze dell'ordine. La situazione ha portato alla richiesta di un rafforzamento delle pattuglie e di un maggiore supporto da parte delle forze dell'ordine.

Misterbianco, Agguato alla Polizia Municipale: Allarme per la Sicurezza Urbana e Solidarietà Istituzionale. Misterbianco, in provincia di Catania, è stata scossa da un grave episodio di violenza che ha visto due agenti della Polizia Municipale aggrediti durante il servizio. L'Amministrazione comunale e i sindacati hanno espresso immediata solidarietà alle vittime, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza degli operatori e sulla crescente incidenza di atti di violenza nei loro confronti. Il Sindaco Corsaro: "Un Attacco alla Nostra Comunità". Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, sottolineando come l'aggressione rappresenti una ferita per l'intera comunità.