miracolo australiano

Il governo del South Australia ha annunciato che, grazie a un aumento record di impianti solari e eolici, il territorio sta per raggiungere l’obiettivo di alimentare tutta la rete elettrica con fonti rinnovabili entro il 2027, un risultato che sorprende anche gli esperti del settore.

Il South Australia si sta avvicinando a grandi passi all’obiettivo di alimentare la sua rete elettrica esclusivamente con fonti rinnovabili entro il 2027, scrive New Scientist. Nell’ultimo trimestre del 2025 l’energia prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici nello stato australiano ha raggiunto l’84 per cento del totale, la percentuale più alta al mondo. La crescita delle rinnovabili sta avendo benefici tangibili per i consumatori: il prezzo medio dell’elettricità è infatti calato del 30 per cento rispetto a un anno prima ed è ora il più basso del paese. Questo risultato dovrebbe mettere a tacere le critiche rivolte in passato alla scelta di puntare sulle rinnovabili, che secondo alcuni avrebbe provocato un aumento dei prezzi dell’energia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

O MILAGRE DO DESERTO AUSTRALIANO

