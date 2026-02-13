Minori due volte vittime | No alle guerre

A Roma, è stato inaugurato il monumento al Bambino Soldato, l’unico in Italia, dedicato ai minori vittime delle guerre e alle conseguenze dell’arruolamento forzato. La scultura, posizionata nel parco di Villa Borghese, raffigura un bambino con le mani legate e il volto segnato dalla sofferenza, simbolo della perdita dell’innocenza. La cerimonia di apertura ha attirato numerosi cittadini e rappresentanti delle associazioni umanitarie, che hanno ribadito il messaggio di non tollerare più i conflitti che coinvolgono i più piccoli. La scelta di questa location, scelta per la sua centralità

Un monumento al Bambino Soldato, unico in Italia, dedicato alla memoria delle vittime più innocenti dei conflitti e alla sensibilizzazione contro l’arruolamento dei minori. L’inaugurazione ieri mattina in piazzetta San Rocco con i bambini protagonisti: 80 bandierine Unicef, pensieri sulla pace, alzabandiera e deposizione della corona. Tra i messaggi: "Nessun bambino dovrebbe avere un fucile, ma solo giochi", "La pace è poter andare a scuola senza paura", "Vogliamo un mondo dove tutti possano sorridere". Alle 10.30 il cappellano militare ha impartito la benedizione al monumento. Cuore della cerimonia il discorso di Ottorino Buttarelli, portavoce di Marco Rancati, volontario del corpo militare della Croce rossa, ferito in Sri Lanka da bambini soldato durante una missione umanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Forlì si ferma per ricordare le vittime delle guerre nel mondo.

È scomparso Davide Tizzano, figura di rilievo nel canottaggio italiano, noto per aver vinto due medaglie d’oro olimpiche a Seul 1988 e Atlanta 1996.

