Milano trovata morta un’altra persona senza fissa dimora | la settima dall’inizio dell’anno

Milano, un altro senza tetto è stato trovato morto in strada: si tratta di un uomo di 43 anni, trovato senza vita questa mattina in via della Pecetta, sotto il cavalcavia Adriano Bacula nella zona Ghisolfa. La vittima, come spesso accade in queste situazioni, non aveva documenti e si pensa che il freddo dell’ultimo periodo possa aver contribuito al decesso. È la settima persona senza fissa dimora trovata morta a Milano dall’inizio dell’anno.

Un uomo di 43 anni senza fissa dimora è stato trovato senza vita a Milano, in via della Pecetta, sotto il cavalcavia Adriano Bacula (zona Ghisolfa). L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì. L’uomo, originario del Marocco, era morto da qualche giorno: il corpo era già in fase di decomposizione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai mezzi di emergenza del 118. Dall’inizio dell’anno sono sette i senzatetto morti in strada a Milano. Prima di questo caso, mercoledì 4 febbraio era stato ritrovato un altro corpo senza vita in via Dell’Aprica (zona Farini). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella mattina di venerdì 16 gennaio, a Milano, è stato trovato il corpo di un uomo di circa 40 anni sotto un cavalcavia di via Padova, nel quartiere Loreto.

