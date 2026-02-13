Milano | Teatro senza smartphone nuova immersione per il pubblico e un talento catanzarese dietro le quinte

A Milano, lo Stm Arcimboldi ha deciso di eliminare gli smartphone per offrire un’esperienza teatrale più coinvolgente. Questa scelta nasce dalla volontà di far vivere al pubblico uno spettacolo senza distrazioni, favorendo un’immersione totale nell’arte. Dietro le quinte, una giovane professionista di Catanzaro, Giulia Virgolino, coordina il progetto che mira a creare un ambiente più autentico e partecipativo. La novità sta già attirando l’attenzione di molti spettatori desiderosi di riscoprire il teatro in modo più diretto.

Un teatro senza smartphone: l'esperimento immersivo dello Stm Arcimboldi di Milano e la passione catanzarese di Giulia Virgolino. Milano sperimenta una nuova frontiera dell'esperienza teatrale: lo Stm Studio del Teatro degli Arcimboldi ha lanciato un'iniziativa che invita il pubblico a depositare gli smartphone all'ingresso, per immergersi completamente nello spettacolo. Un progetto ambizioso, sostenuto anche da Giulia Virgolino, professionista originaria di Catanzaro, che mira a ristabilire un legame più autentico tra pubblico e performance artistica. Dalla formazione al Teatro Politeama di Catanzaro al palcoscenico milanese.

