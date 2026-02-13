Milano-Qatar la collaborazione è preziosa L’incontro tra il generale Luongo e il ministro Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani

Il generale Luongo e il ministro Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani si sono incontrati a Milano per rafforzare la collaborazione tra Italia e Qatar. La riunione si è svolta nell’ambito di un accordo firmato lo scorso settembre, che mira a condividere informazioni e metodi operativi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina. Durante l’appuntamento, hanno discusso di come coordinare meglio le attività di sicurezza per l’evento.

Milano, 13 febbraio 2026 – Un incontro nato nell'ambito dell' Accordo di cooperazione internazionale, sottoscritto il 25 settembre 2025 dai Ministeri degli Interni di Italia e Qatar per favorire lo scambio informativo e di prassi operative in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026. È quello andato in scena oggi pomeriggio a Milano tra il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo e il Ministro dell'Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Nel corso degli svariati incontri con i vari reparti dell'Arma dei Carabinieri e dell'affiancamento al personale operativo nell'ambito dei servizi correlati ai Giochi Olimpici, la delegazione della polizia qatarina ha avuto modo di saggiare e apprezzare le capacità, tra gli altri, degli specialisti dell'Arma, come i tiratori scelti e le squadre di cinofili ed artificieri.