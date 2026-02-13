Milano-Qatar la collaborazione è preziosa L’incontro tra il generale Luongo e il ministro Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani

Da ilgiorno.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale Luongo e il ministro Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani si sono incontrati a Milano per rafforzare la collaborazione tra Italia e Qatar. La riunione si è svolta nell’ambito di un accordo firmato lo scorso settembre, che mira a condividere informazioni e metodi operativi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina. Durante l’appuntamento, hanno discusso di come coordinare meglio le attività di sicurezza per l’evento.

Milano, 13 febbraio 2026 – Un incontro nato nell’ambito dell’ Accordo di cooperazione internazionale, sottoscritto il 25 settembre 2025 dai Ministeri degli Interni di Italia e Qatar per favorire lo scambio informativo e di prassi operative in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026. È quello andato in scena oggi pomeriggio a Milano tra il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo e il Ministro dell’Interno del Qatar, Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Nel corso degli svariati incontri con i vari reparti dell’Arma dei Carabinieri e dell’affiancamento al personale operativo nell’ambito dei servizi correlati ai Giochi Olimpici, la delegazione della polizia qatarina ha avuto modo di saggiare e apprezzare le capacità, tra gli altri, degli specialisti dell’Arma, come i tiratori scelti e le squadre di cinofili ed artificieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano qatar la collaborazione 232 preziosa l8217incontro tra il generale luongo e il ministro khalifa bin hamad bin khalifa al thani

© Ilgiorno.it - Milano-Qatar, la collaborazione è preziosa. L’incontro tra il generale Luongo e il ministro Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani

La firma degli accordi tra Meloni e Re Al Khalifa in Bahrein al Consiglio di Cooperazione del Golfo – Il video

L’ultimo record di Cristiano Ronaldo: a picco nei consensi dopo l’espulsione di Dublino e l’incontro con Trump e bin Salman

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Milano, il ministro Piantedosi ha incontrato l’omologo del Qatar Al Thani; QATAR-GALLURA - A Milano la cerimonia di congedo del Console S.E. Abdulla Bin Jassim Al Zeyara; Tajani: L’Italia investe nella diplomazia sportiva. Con Milano-Cortina costruiamo la pace; Milano Cortina, l'incontro tra Meloni e Vance: i temi sul tavolo.

La Polizia del Qatar a Milano per le Olimpiadi con i super blindatiA Milano arrivano i mezzi della Lekhwiya: Nissan Patrol supertecnologici e blindati Raider supporteranno le Forze dell’Ordine locali alle Olimpiadi ... virgilio.it

Milano Cortina: contingente Qatar accolto a Milano da Prefetto e QuestoreLa Lekhwiya, le forze di sicurezza d'élite, e la polizia del Qatar hanno mandato in Italia, per partecipare alla sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, più di 100 operatori ... ansa.it