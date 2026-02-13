Milano manca carta igienica a scuola? Per il Pd è colpa di Meloni

Milano, le scuole si trovano senza carta igienica e il Pd accusa Meloni di aver causato questa mancanza, sostenendo che i problemi di approvvigionamento derivano dalla gestione del governo. In alcune scuole sono stati consegnati sacchetti di carta, ma non sono ancora arrivati i rifornimenti regolari, e i docenti segnalano che le scorte finiscono troppo in fretta. Per ovviare alla carenza, sono stati distribuiti anche salviette per le mani e sapone, ma il problema resta.

Carta igienica, salviette per le mani e sapone in dono alle scuole che non sono in grado di provvedere all'approvvigionamento. Un'iniziativa del Municipio 8 si trasforma così in propaganda contro il Governo di Giorgia Meloni. «Dovrebbe farlo lo Stato, lo facciamo noi», scrive la presidente dem del Municipio 8, Giulia Pelucchi, che sembra essersi però dimenticata che delle forniture dovrebbero occuparsi (di prassi) le scuole. Pelucchi spiega di aver provveduto a rifornire tutti e 10 gli istituti comprensivi statali del Municipio (16 scatoloni con 3.000 pezzi di asciugamani, 6 confezioni da 120 rotoli di carta igienica, 20 chili di sapone).