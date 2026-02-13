Sophia Kirkby, la sciatrice britannica in gara a Milano-Cortina, ha fatto scoppiare il gossip nel villaggio olimpico dichiarando di essere single e di non cercare nulla di serio in questo momento, un dettaglio che ha attirato l’attenzione di tutti i compagni e dei fan.

Le Olimpiadi, invernali o estive, sono soprattutto una grande vetrina di varia umanità. E ai tempi dei social, gli atleti spesso approfittano della visibilità mondiale per lanciare messaggi pubblici o privati. C'è chi, come l'ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych, ha utilizzato Milano-Cortina per ricordare i connazionali morti nella guerra con la Russia presentandosi in pista con un casco ad hoc (ed è stato squalificato per questo) e chi, come la bella Sophia Kirkby, ha sfruttato l'evento per fini decisamente più frivoli. La slittinista della Nazionale Usa è diventata una piccola star nel Villaggio olimpico condividendo sui social un appello strappalacrime. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, Sophia Kirkby fa impazzire il villaggio olimpico: "Sono single. E così..."

Sophia Kirkby ha organizzato un casting insolito al Villaggio Olimpico di Milano Cortina.

La slittinista americana Sophia Kirkby, reduce da successi ai Mondiali, ha attirato l’attenzione anche fuori dalle piste.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Olimpiadi, la storia di Sophia Kirkby: corre con le parole del papà sui guanti e cerca un fidanzato a Milano Cortina; Olimpiadi da single, chi esce con me?: Sophia Kirkby cerca un appuntamento per San Valentino; Qualcuno vuole uscire con me?: Kirkby cerca appuntamento a Milano Cortina; Le Olimpiadi di Sophia Kirkby: Sono single. Chi esce con me?. Rispondono in 600.

Amore olimpionico: la slittinista Sophia Kirkby cerca il suo San Valentino durante Milano-CortinaLe Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 non stanno solo accendendo la passione per lo sport, ma anche creando uno dei contest romantici più curiosi della storia olimpica. Sophia Kirkby, 24enne atle ... msn.com

Sophia Kirkby: «Sono single, chi esce con me?». L'atleta Usa riceve 600 proposte dopo l'appello: «Ho già due appuntamenti per San Valentino»Le Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina non sono solo una questione di medaglie e podi, ma si confermano un crocevia di relazioni e gossip. Tra i letti anti-sesso e ... ilmattino.it

Federica #Brignone vince l'oro nel #SuperG ai Giochi di #Milano #Cortina. La campionessa azzurra fa un'impresa davanti al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, conquistando il suo primo titolo olimpico a 315 giorni dal terribile incidente che l - facebook.com facebook

Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora. Secondo oro a Milano Cortina, nei 5000 metri x.com