Milano Cortina | Marchetto ‘peccato Ghiotto meritava il titolo olimpico’

Gianni Marchetto esprime il suo rammarico a Milano-Cortina perché Giulia Ghiotto non ha conquistato il titolo olimpico, nonostante avesse dimostrato di poterlo fare. La delusione del tecnico deriva dal fatto che, durante la competizione, Ghiotto ha avuto alcune difficoltà che le hanno impedito di salire sul podio. Per lui, sarebbe stato giusto premiare la sua determinazione e le sue capacità in una gara molto combattuta.

Rammarico a Milano-Cortina: Marchetto esprime la delusione per Giulia Ghiotto, un’occasione mancata per l’Italia dello sci alpino. Milano-Cortina 2026 ha lasciato spazio a una profonda amarezza nella squadra italiana di sci alpino. Il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), Flavio Marchetto, ha espresso pubblicamente il suo rammarico per il risultato finale di Giulia Ghiotto, atleta considerata da molti una potenziale vincitrice, durante le competizioni olimpiche in corso. L’occasione mancata di una medaglia pesa sulle aspettative e apre un dibattito sul futuro dello sci italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu Maurizio Marchetto: “La mole di lavoro darà i suoi frutti. Problema risolto per Ghiotto, cieca fiducia in Lollobrigida” Milano Cortina 2026, sfuma la medaglia per Ghiotto nei 5mila metri Davide Ghiotto ha perso l'occasione di agguantare una medaglia nei 5 mila metri ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno Milano Cortina: Marchetto 'peccato, Ghiotto meritava il titolo olimpico'Non è andata come in tanti ci si aspettava, perché Davide Ghiotto dopo aver dominato per quasi 4 anni questa distanza, si meritava di completare il quadriennio con il titolo olimpico. (ANSA) ... ansa.it MILANO-CORTINA - Skeleton uomini: oro al britannico WestonNella gara di Skeleton uomini, vince l'oro il britannico Matt Weston, argento Axel Jungk, bronzo per Christopher Grotheer. Sfumata l'ipotesi podio per Bagnis. napolimagazine.com Mentre l’Italia guarda a Milano-Cortina, a Mumbai gli azzurri scrivono la storia. Contro il Nepal arriva la prima vittoria mondiale: decisivo il pizzaiolo lucchese nato in Sri Lanka, premiato Man of the Match C B https://bit.ly/crishankalug facebook Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com