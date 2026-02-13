Milano-Cortina madre e figlio in gara alle stesse Olimpiadi | ecco chi sono

Un madre e suo figlio parteciperanno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, una gara che ha attirato l’attenzione perché coinvolge due generazioni della stessa famiglia. La mamma gareggerà nel biathlon, mentre il figlio si cimenta nello sci alpino, entrambi pronti a rappresentare il proprio paese. La notizia si è diffusa dopo che sono stati ufficializzati i nomi degli atleti, sorprendendo molti spettatori. La loro partecipazione dimostra come lo sport possa unire e far emergere legami speciali, anche tra le persone più vicine.

Milano-Cortina 2026 continua a regalare grandi emozioni, non solo per le imprese in gara degli atleti, ma anche per le storie che solo i grandi eventi sono capaci di raccontare. Per la prima volta infatti ci saranno madre e figlio in gara alle stesse Olimpiadi: un caso mai accaduto prima nella storia dei Giochi invernali. Parliamo di Sarah Schleper, classe 1979, sciatrice alla sua settima partecipazione olimpica (la prima a Nagano 1998) e suo figlio Lasse Gaxiola, 18 anni e promessa dello sci. Entrambi sono in Italia, un Paese particolarmente caro a Schleper che sulle piste italiane ha ottenuto i suoi migliori risultati: decima alle Olimpiadi di Torino 2006, settima ai Mondiali di Bormio 2005, oltre a due podi in Coppa del mondo sempre sulle nevi piemontesi del Sestriere, nel 2000 e nel 2004. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su milano cortina

Ultime notizie su milano cortina

