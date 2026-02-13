Milano Cortina, oggi gli atleti italiani scendono in pista per le gare di snowboard nel primo pomeriggio, mentre la giornata si conclude con la sfida di hockey sul ghiaccio tra Italia e Usa.

Occhi sullo snowboard nel primo pomeriggio. La giornata si chiude con Italia-Usa di hockey sul ghiaccio Settimo giorno di gare. Occhi sullo snowboard nel primo pomeriggio. La giornata si chiude con Italia-Usa di hockey sul ghiaccio Settimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo i due scintillanti ori di Federica Brignone (SuperG) e Francesca Lollobrigida (3000 metri), continua la caccia azzurra al record di medaglie olimpiche. Oggi, venerdì 13 febbraio, è il giorno dello snowboardcross femminile con la campionessa olimpica Michela Moioli, ma attenzione anche allo speed skating con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Milano Cortina, le gare di oggi: orario e dove vedere gli azzurri

Milano Cortina 2026, oggi gli azzurri scendono in pista con le gare di snowboard e speed skating, mentre Federica Brignone e Francesca Lollobrigida hanno già conquistato due ori che alimentano la corsa all’oro italiano.

Oggi a Bormio arrivano le prime gare del team maschile di sci alpino.

Contenuti correlati

Milano-Cortina 2026: 100 Giorni alle Olimpiadi Invernali su Eurosport!

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Milano Cortina 2026: le gare da non perdere e il calendario completo; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 6 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, sabato 7 febbraio.

Pagina 2 | Programma Olimpiadi Milano-Cortina 13 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere ... tuttosport.com

Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: speranze affidate a Giacomel, Ghiotto e MoioliGiorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 13 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com

Federica #Brignone vince l'oro nel #SuperG ai Giochi di #Milano #Cortina. La campionessa azzurra fa un'impresa davanti al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, conquistando il suo primo titolo olimpico a 315 giorni dal terribile incidente che l - facebook.com facebook