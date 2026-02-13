Milano Cortina le gare di oggi | da Moioli allo speed skating orario e dove vedere gli azzurri

Milano Cortina 2026, oggi gli azzurri scendono in pista con le gare di snowboard e speed skating, mentre Federica Brignone e Francesca Lollobrigida hanno già conquistato due ori che alimentano la corsa all’oro italiano.

(Adnkronos) – Settimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo i due scintillanti ori di Federica Brignone (SuperG) e Francesca Lollobrigida (3000 metri), continua la caccia azzurra al record di medaglie olimpiche. Oggi, venerdì 13 febbraio, è il giorno dello snowboardcross femminile con la campionessa olimpica Michela Moioli, ma attenzione anche allo speed skating con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Ecco orario delle gare di giornata e dove vederle in tv e streaming. 9.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia 10.55 snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 2 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)