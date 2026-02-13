Milano Cortina il Presidente Mattarella incontra Federica Brignone | Bravissima ci contavo – Il video

Federica Brignone ha ricevuto oggi il plauso del Presidente Mattarella a Cortina, pochi giorni dopo aver conquistato lo storico oro nel Super-G femminile a Milano Cortina 2026, dimostrando una volontà di ferro nonostante il grave infortunio subito meno di un anno fa.

(Agenzia Vista) Belluno, 12 febbraio 2026 Federica Brignone conquista uno storico oro nel Super-G femminile a Milano Cortina 2026, a soli 315 giorni dal grave infortunio, ricevendo a Cortina i complimenti del Presidente Mattarella mentre le Frecce Tricolori celebrano il quinto oro azzurro ai Giochi. "Bravissima! Hai onorato la bandiera ancora di più. Una medaglia d'oro meritatissima. Ci contavo" le ha detto il Capo dello Stato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Federica Brignone ha vinto l’oro nel Super G femminile ai Giochi di Milano-Cortina.

Il presidente Mattarella ha fatto un salto a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026.

Milano Cortina, il Presidente Mattarella incontra Federica Brignone: Bravissima, ci contavo

Milano Cortina, il Presidente Mattarella visita il villaggio Olimpico a CortinaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato nel Villaggio olimpico di Cortina con gli atleti azzurri dopo l’oro di Federica Brignone nel SuperG, intrattenendosi con diversi medagliati ... ilgiornale.it

la Repubblica. . Rebecca Passler può rientrare in Nazionale e gareggiare nel biathlon ai Giochi di Milano Cortina. Una marcia indietro che ha dell'inatteso, se non del clamoroso, nel caso di positività al letrozolo riscontrata a un controllo fuori competizione effe - facebook.com facebook

Milano-Cortina LIVE: si parte con il curling maschile #SkySport #MilanoCortina2026 x.com