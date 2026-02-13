Milano Cortina il Presidente Mattarella a Federica Brignone | Complimenti per l' oro ci contavo – Il video

Federica Brignone ha vinto l’oro nel Super-G femminile a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti con una gara perfetta a soli 315 giorni dal grave infortunio alla schiena, e il presidente Mattarella le ha rivolto i complimenti a Cortina, sottolineando l’emozione di “contare su di lei”.

(Agenzia Vista) Belluno, 12 febbraio 2026 Federica Brignone conquista uno storico oro nel Super-G femminile a Milano Cortina 2026, a soli 315 giorni dal grave infortunio, ricevendo a Cortina i complimenti del Presidente Mattarella mentre le Frecce Tricolori celebrano il quinto oro azzurro ai Giochi. "Bravissima! Hai onorato la bandiera ancora di più. Una medaglia d'oro meritatissima. Ci contavo" le ha detto il Capo dello Stato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.