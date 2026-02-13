Milano-Cortina esplode lo scandalo per l' oro alla Francia nella danza sul ghiaccio
Milano-Cortina ha scosso uno scandalo dopo che la Francia ha ottenuto l’oro nella danza sul ghiaccio, suscitando molte polemiche tra gli appassionati. Madison Chock ed Evan Bates, coppia statunitense e vincitori di tre mondiali, hanno conquistato la medaglia d’argento, dicendo di aver dato il massimo della loro carriera olimpica. Un dettaglio cruciale è che la loro esibizione è stata molto apprezzata, ma le decisioni dei giudici hanno sollevato dubbi.
Madison Chock ed Evan Bates, la coppia statunitense sposata e tre volte campioni del mondo in carica, hanno conquistato la medaglia d’argento nella danza sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, realizzando – a loro dire – la migliore performance individuale della carriera olimpica. Tuttavia, il secondo posto ha scatenato una vera bufera di polemiche, con accuse di irregolarità nel sistema di giudizio.La medaglia d’oro è andata a sorpresa alla coppia francese Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, vincitori per un margine strettissimo di 1,43 punti complessivi (225,82 contro 224,39). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
