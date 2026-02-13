Milano Cortina è ‘pins-mania’ | da Bormio a Livigno anche i locali le chiedono al posto delle mance

A Bormio e Livigno, i locali stanno chiedendo ai turisti di lasciare dei “pins” invece delle mance tradizionali, alimentando così la tendenza della “pins-mania” in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. La richiesta nasce dal desiderio di creare un ricordo speciale legato all’evento, offrendo ai visitatori un oggetto che rappresenta la competizione e lo spirito delle Olimpiadi. Le piazze e i negozi delle due località alpine si stanno popolando di spille colorate, diventate ormai un simbolo di questa manifestazione.

(Adnkronos) – Alle Olimpiadi di Milano Cortina c'è una gara nella gara. Non riguarda sci, snowboard, freestyle e nemmeno curling, pattinaggio e hockey. Si tratta del pin trading, un fenomeno che attraversa i Giochi Olimpici e li rende anche un po' più belli e colorati. Dagli atleti ai volontari, consiste nello scambio di spillette personalizzate,.

Mancano poco più di due anni alle Olimpiadi invernali 2026 e le località più famose si preparano all’arrivo di migliaia di visitatori.

Petteri si dirige verso le montagne della Stelvio con un cappellino che mostra la bandiera finlandese e occhiali da sole a specchio.

