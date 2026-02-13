AliExpress si impegna a scoprire come gli italiani vivono gli sport invernali, in vista dei prossimi Giochi di Milano-Cortina. La piattaforma di e-commerce, partner ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale, ha analizzato le abitudini sportive degli italiani e il loro interesse per le discipline invernali. Secondo recenti dati, molte persone acquistano attrezzature sportive online per prepararsi alle escursioni sulla neve o alle gare di sci. Questo trend dimostra come il mondo digitale influenzi sempre di più il modo in cui gli italiani si avvicinano agli sport invernali.

Milano, 13 feb. (AdnkronosLabitalia) - AliExpress, marketplace internazionale di e-commerce e Worldwide olympic top partner dei giochi olimpici per i servizi di piattaforma e-commerce, accompagna il percorso verso i Giochi esplorando il rapporto degli italiani con gli sport invernali e i grandi eventi sportivi. Per celebrare i giochi di Milano Cortina 2026, AliExpress ospiterà un evento dedicato a Milano il 20 febbraio, che metterà al centro il ruolo dello sport nel creare connessioni, momenti condivisi ed esperienze collettive Il nuovo consumer insight report di AliExpress, basato su un'indagine condotta su 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: AliExpress, gli italiani come vivono gli sport invernali?

Approfondimenti su milano cortina

Il presidente del Cio ha espresso entusiasmo per le Olimpiadi di Milano Cortina, dicendo di aver visitato tutti gli impianti e di essere impaziente di vedere di persona i luoghi iconici degli sport invernali.

La prospettiva dei Giochi Olimpici invernali del 2026 sta già dando una scossa all’economia e al digitale nel settore degli sport invernali in Europa.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: Sconti fino al 60% e coupon per i più rapidi con le offerte di San Valentino di AliExpress.

More Fun For Less: nel cuore di Milano si celebrano gli sport invernaliIn occasione della sponsorizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una nota piattaforma internazionale di e-commerce invita gli italiani a vivere da vicino l’energia, il ... milanotoday.it

Dove trovare e quanto costano le spille di Milano-Cortina 2026 che stanno spopolando sui socialÈ esplosa la spilla-mania a Milano-Cortina 2026, tutti sono alla ricerca delle spille dedicate alle olimpiadi, per scambiarle, collezionarle e mostrarle ... fanpage.it

MILANO CORTINA | Festa per Arianna Fontana a Casa Italia: 'Polemica Sighel Parlano i risultati. Se non avessi voluto far parte della squadra sarei stata all'estero'. L'azzurra dopo la 13/a medaglia da record accolta dal n.1 del Coni Buonfiglio. #ANSA - facebook.com facebook

Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com