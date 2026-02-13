Rebecca Passler torna in gara a Milano-Cortina 2026 dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha annullato la sospensione, che era stata decisa a causa di un cucchiaio di Nutella contaminato con il farmaco proibito letrozolo.

Rebecca Passler può tirare un sospiro di sollievo. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso della biatleta altoatesina contro la sospensione provvisoria per positività al letrozolo, riscontrata durante un controllo fuori competizione. La decisione riconosce il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza proibita. La vicenda sembrava un incubo a occhi aperti. Il 26 gennaio, durante un controllo antidoping di routine, gli esami avevano rilevato tracce di letrozolo, un farmaco utilizzato nelle terapie oncologiche ma vietato nello sport perché capace di alterare gli ormoni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milano-Cortina 2026, Rebecca Passler torna in gara: bloccata per un cucchiaio di Nutella contaminato

Passler torna in gara dopo che la sua sospensione per doping è stata revocata, grazie alla decisione del tribunale sportivo che ha riconosciuto l’insufficienza di prove contro di lui.

La ski-rider Rebecca Passler è finita sotto i riflettori dopo un controllo antidoping, alla vigilia di Milano Cortina 2026.

