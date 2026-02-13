Milano Cortina 2026 Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross | Orgogliosa

Michela Moioli si aggiudica il bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026, dopo un incidente durante la gara. La campionessa italiana ha dimostrato grande tenacia, nonostante il dolore e le difficoltà, salendo sul podio in una giornata complicata. La sua presenza ai Giochi, che ha contribuito a far diventare realtà, rappresenta un momento importante per lo sport italiano.

Cortina, 13 febbraio 2026 – Michela Moioli fa tris alle Olimpiadi e in quei Giochi di casa, che lei stessa ha contribuito a portare sin sotto il cielo tricolore con lo storico successo della candidatura (al momento della scelta del CIO), L’Azzurra sale sul podio a Milano Cortina 2026 nello snowboard cross femminile, a seguito di un brutto incidente avuto, dopo uno scontro con un’avversaria. L ’atleta dell’Esercito torna in gara più grintosa che mai e si prende il podio. E’ stata una gara straordinaria di carattere e di gran voglia per Moioli, di dimostrare il valore che tutti conoscono. Dopo l’oro individuale di PyeongChang 2018 e l’argento a squadre a Pechino 2022 (in coppia con Omar Visintin), ecco il bronzo personale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Michela Moioli ha ottenuto il bronzo nello snowboard cross a Livigno, una vittoria che nasce dalla sua determinazione e preparazione.

Michela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026, grazie alla sua determinazione e alle recenti fatiche in allenamento.

Nata il 17 luglio 1995, Michela Moioli è di Bergamo come la sua grande amica Sofia Goggia. Con la sciatrice condivide l'amore calcistico per l'Atalanta

Michela Moioli conquista il bronzo in Snowboard Cross delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026!Michela Moioli conquista la medaglia di Bronzo nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, scrivendo un record italiano per quelle invernali! generationsport.it

